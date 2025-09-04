معاون امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: امسال بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال حقوق دولتی از معادن فعال استان وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مهدی سیفی باغی‌خانی اظهار کرد: با پیگیری‌های در حال انجام، امیدواریم مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون به استان بازگردد تا در توسعه زیرساخت‌های معدنی و صنعتی منطقه هزینه شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه معادن، افزود: کردستان با ۶ گروه مواد معدنی، از استان‌های دارای پتانسیل غنی معدنی در کشور محسوب می‌شود و در حال حاضر ۴۰۰ معدن در استان وجود دارد که ۲۱۷ معدن به صورت فعال بهره‌برداری می‌شوند.

معاون امور معادن اداره‌کل صمت کردستان ادامه داد: در پنج‌ماهه نخست امسال، هفت فقره گواهی کشف ذخایر معدنی و هفت فقره پروانه اکتشاف برای متقاضیان حقیقی و حقوقی صادر شده است و عملیات شناسایی پتانسیل‌های جدید معدنی در سطح استان همچنان ادامه دارد.

سیفی باغی‌خانی با بیان اینکه در این مدت ۸۸ فرصت شغلی مستقیم در حوزه معدن ایجاد شده است، گفت: انتظار می‌رود با بهره‌برداری از ذخایر جدید، این رقم به صورت مستقیم و غیرمستقیم افزایش چشمگیری داشته باشد.