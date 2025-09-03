پخش زنده
کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به جو آرام و پایدار لرستان تا دو روز آینده گفت: در این مدت دمای هوا تغییر محسوسی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۳ و الشتر با ۱۱ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
بهمن محمدی مقدم افزود: دمای هوا خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴۱ و ۱۹ درجه سانتی گراد در نوسان بود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان جو آرام همراه با افزایش سرعت وزش باد برای مناطق شرقی استان پیش بینی شده است.
محمدی مقدم افزود: در ۴۸ ساعت آینده نیز تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت.