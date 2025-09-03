به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۳ و الشتر با ۱۱ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.



بهمن محمدی مقدم افزود: دمای هوا خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴۱ و ۱۹ درجه سانتی گراد در نوسان بود.



به گفته کارشناس هواشناسی لرستان جو آرام همراه با افزایش سرعت وزش باد برای مناطق شرقی استان پیش بینی شده است.



محمدی مقدم افزود: در ۴۸ ساعت آینده نیز تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت.



