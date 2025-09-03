هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور فردا با دیدار حساس نود ارومیه و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه ارومیه پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور فردا پنجشنبه ۱۳ شهریور با دیدار حساس نود ارومیه و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه ارومیه پیگیری خواهد شد. تقابل دو تیمی که هفته نخست را با پیروزی پشت سر گذاشتند، نویدبخش یک بازی پرهیجان است.

نود ارومیه با هدایت ابراهیم اشکش در هفته اول توانست از سد نیروی زمینی عبور کند و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. حالا اشکش و شاگردانش در اندیشه دومین برد پیاپی هستند تا شروعی قدرتمند در لیگ یک داشته باشند.

در سوی دیگر میدان، بعثت کرمانشاه با سرمربیگری محمد میرتَرابی در نخستین دیدار فصل موفق شد شهرداری نوشهر را شکست دهد. این پیروزی روحیه بازیکنان بعثت را برای بازی سخت فردا بالا برده و آنها نیز برای دومین برد متوالی آماده‌اند.

با توجه به برد‌های ارزشمند دو تیم در هفته نخست، دیدار فردا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیروزی در این مسابقه می‌تواند هر کدام از تیم‌ها را خیلی زود به جمع مدعیان اصلی صعود در لیگ یک اضافه کند.