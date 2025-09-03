به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در حاشیه افتتاح طرح مهم توسعه خطوط ریلی در سایت انرژی این منطقه گفت: توسعه شبکه ریلی به عنوان اولویت اصلی موسسه اقتصادی آستان قدس و در راستای تکمیل کامل زنجیره زیرساخت‌ های جاده‌ ای و لجستیکی در دستور کار جدی قرار دارد.

رجبی مقدم افزود: این طرح با سرمایه گذاری اولیه ۷۰۰ میلیارد ریالی منطقه انجام شده و مزیت اصلی آن این است که کلیه سرمایه گذاران و سایت‌ های بخش خصوصی مستقر در فاز انرژی به طور مستقیم به شبکه داخلی منطقه و خطوط بین المللی وصل می شوند.

وی ادامه داد: این طرح ها شامل زیرسازی، روسازی و ریل گذاری مسیر دسترسی سایت‌ های خصوصی است که در مدت ۶ ماه با همکاری موسسه اقتصادی آستان قدس به سرانجام رسیده است و همگی در راستای تحقق اهداف کلان ترانزیتی طراحی شده‌ اند. این طرح ها نه تنها نقش منطقه ویژه اقتصادی سرخس را به عنوان قطب لجستیکی کشور تقویت می‌ کند بلکه گام مهمی در جهت توسعه متوازن منطقه و ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌ شود.

رجبی مقدم اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل و ایجاد دهکده لجستیک پیشرفته از برنامه‌ های مهم پیش روی ما است که در راستای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به قطب لجستیک اجرایی می‌ شوند و به دنبال ایجاد اکوسیستمی یکپارچه هستیم که بتواند نیاز‌های تجاری کریدور بین‌ المللی را به‌ طور کامل پوشش دهد.

وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرخس با دارا بودن مزیت‌ های منحصر به فردی از جمله دسترسی به شبکه ریلی عریض آسیای میانه و خطوط بین المللی و شبکه داخلی ریلی به طول ۵۱ کیلومتر و وجود پایانه‌ های چندمنظوره بخش خصوصی و زیرساخت‌ های مناسب در زمینه حمل و نقل لجستیک زمینه تبدیل شدن به قطب لجستیک و صنعت حمل و نقل کشور را دارد.

رجبی مقدم تأکید کرد: سرخس به دلیل موقعیت راهبردی خود در تقاطع کریدور‌های بین‌ المللی همواره نقش حیاتی در تجارت منطقه‌ ای ایفا کرده است و با توسعه متوازن و همه‌ جانبه، زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل در همه بخش‌ ها تقویت می شود.