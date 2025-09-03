چاپخانه حافظ بیش از نیم‌قرن است که با مرکب چاپ، تاریخ و فرهنگ یک سرزمین را ثبت کرده و نسل‌های متعددی را به دانش و دانایی پیوند زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در جهان امروز که ارتباطات دیجیتال هر لحظه در حال توسعه است، هنوز صنعت چاپ جایگاهی دارد که هیچ رسانه‌ای نتوانسته جایگزین آن شود. کتاب، روزنامه، قرآن، مفاتیح و هر سطر مکتوبی که از زیر دستگاه چاپ بیرون می‌آید، حامل اندیشه، فرهنگ و هویت یک ملت است. در شهرستان سلسله، چاپخانه حافظ با مدیریت ستار ملکی‌صادقی بیش از نیم‌قرن است که نماد این رسالت عظیم بوده است؛ جایی که مرکب چاپ، تاریخ و فرهنگ یک سرزمین را ثبت کرده و نسل‌های متعددی را به دانش و دانایی پیوند زده است.

ستارملکی‌صادقی که نخستین مؤسس چاپخانه در شهرستان سلسله است، از روز‌های سخت آغازین کار خود چنین یاد می‌کند: «در ابتدای کار، مسئولان وقت چندان حمایتی نمی‌کردند. حتی کار‌های اداری‌شان را برای چاپ به شهر‌های دیگر می‌فرستادند. اما من ناامید نشدم. ایمان داشتم که اگر نیت خالصانه باشد، خداوند راه را باز می‌کند. همین‌طور هم شد؛ از شهر‌های دور سفارش می‌گرفتم و رزق من جبران می‌شد. اولین جمله‌ای که با دستگاه چاپم بر کاغذ نقش بست، ذکری از یاد خدا بود. همان ذکر همیشه همراهم بود و مرا در تمام کار‌ها یاری داد.»