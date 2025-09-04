پخش زنده
امروز: -
مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای فراجا با حضور ۳۱ سرباز در مرحله استانی در ۱۱ رشته تخصصی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرحله استانی آزمون مهارت طرح سرباز ماهر که با همکاری اداره کل فنی و حرفهای و فرماندهی انتظامی استان اجرا میشود، با شرکت ۳۱ سرباز در ۱۱ رشته برگزار شد.
سرباز ماهر طرحیست که بر اساس توانمندسازی سربازان در بازه زمانی معین در خدمت سربازی اجرا می شود تا سربازان مهارت های لازم حرفه ای را آموزش ببینند.
ارتقای مهارتهای تخصصی جوانان بهویژه سربازان وظیفه و تسهیل روند اشتغال آنان پس از پایان خدمت از اهداف برگزاری این دورهها است.