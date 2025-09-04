طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه اقلام ضروری در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی در استان اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان گفت: باتوجه به افزایش تقاضا در برخی از کالاها و خدمات، این نهاد در راستای پيشگيري از افزایش غیرمنطقی قیمتها، طرح تشدید بازرسی و نظارت بر روند عرضه نوشت افزار، کیف و کفش، پوشاک و فرم مدارس را در سراسر استان آغاز کرده و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داد.

جواد محمدی فشارکی افزود: در این بازه زمانی بازرسان اصناف استان متشکل از ۹۸ نفر از بازرسان رسمی اصناف به همراه ۲۴۵ نفر از ناظران افتخاری در قالب تیم‌های محسوس و نامحسوس با حضور در سطح بازار وپايش عرضۀ اقلام ضروری مرتبط در این ایام، با هرگونه تخلف صنفي برخورد قانوني نموده و با تشكيل پرونده، متخلفانِ صنفی را به مراجع قضایی استان معرفی مي کنند.

وی در ادامه افزود: تمامی صنوف و مراکز عرضه موظف اند علاوه بر نصب نرخ نامه و یا درج نرخ قیمت با رعایت نرخ های مصوب و درصد سود مجاز قانونی ؛ از خرید و فروش هر گونه کالا و نوشت افزار خارجيِ قاچاق، تقلبی و يا داشتن تصاوير خارج از فرهنگ اسلامي ايراني خودداری کرده و برای مشتریان هنگام خرید کالا، فاکتور رسمی صادر کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان تاکید کرد: رسیدگی سریع و به موقع گزارش‌های مردمی، ممانعت از گرانفروشی و فروش اجباری کالا، پایش رعایت درصد سود خرده و عمده فروشی، نصب برچسب قیمت و بررسی صورتحساب از مهمترین اولویت‌های بازرسان است.

جواود محمدی فشارکی افزود: در صورت مشاهدۀ تخلف برابر قانون با متصدیان مربوطه برخورد خواهد شد ونقش شهروندان در جلوگیری از تخلفات اهمیت دارد. وی تاکید کرد: شهروندان هنگام خرید لوازم مورد نیاز خود به واحدهاي صنفي معتبر و داراي پروانه كسب مراجعه کنند.

مدیربازرسی و نظارت اصناف استان گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق تلفن هاي ۳۲۳۵۲۰۱۲ – ۳۲۳۵۲۰۱۳ و یا ارسال پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و یا گزینه ثبت شکایات مردمی در وب سایت این مدیریت به نشانی bazresiasnafisf.ir و یا سامانۀ www.124.ir به ستاد خبري و دايره رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمي این مديرت اطلاع دهند تا در اسرع وقت جهت بررسی، اقدامات لازم صورت گیرد.