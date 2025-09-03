غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی امیری با همراهی انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از غرفه کانون در این دوره از نمایشگاه که با شماره B7 در سالن 5 نمایشگاه‌ بین‌المللی شهر آفتاب واقع شده است، بازدید کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن بازدید از خودرو کمپر، خودرو دو دیفرانسیل، خودروبر ناوگان امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و خودرو قدیمی با پلاک تاریخی که در غرفه کانون به نمایش گذاشته شده است، در خصوص مشکلاتی که برخی مالکان خودروهای کمپر و کاروان با آنها دست به گریبان هستند، با حاضران گفتگو و تبادل نظر کرد.

صالحی امیری در این راستا دستوراتی را صادر کرد و مقرر شد کارگروهی با محوریت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و مشارکت معاونت گردشگری، پلیس راهور و سایر نهادهای مرتبط تشکیل و مشکلات کمپر و کاروان‌ها پیگیری شود.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این رویداد، خدمات متنوع خود از جمله صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو، امداد خودرو، اجاره خودرو در دبی، کلوپ ملی سافاری و سامانه ملی سفر با شماره ۰۹۶۲۹ را معرفی می‌کند.

همچنین به منظور تسهیل دسترسی علاقه‌مندان، در طول ایام برگزاری نمایشگاه خدمات صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی با اعتبار یک سال، کارت‌های اشتراک امداد خودرو، دوره‌های آموزشی سافاری و اجاره خودرو در دبی با ۳۰ درصد تخفیف ویژه، در غرفه کانون به متقاضیان ارائه خواهد شد.

بر این اساس بازدیدکنندگان در صورت همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی یک ساله شامل اصل گواهینامه رانندگی ایرانی با اعتبار کافی، اصل یا تصویر گذرنامه و یک قطعه عکس 3 در 4 می‌توانند در کمتر از 15 دقیقه این مدرک بین‌المللی معتبر در سراسر دنیا را دریافت کنند.

همچنین در صورت تمایل به دریافت کارت‌های اشتراک امدادخودرو لازم است مدارک مورد نیاز شامل کارت خودرو (اطلاعات کامل خودرو) و شماره موبایل معتبر را ارائه کنند.

این نمایشگاه از امروز ۱۲ شهریور 1404 به مدت 5 روز از ساعت 12 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.