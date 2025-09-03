به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته سوم از بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان باشگاه‌های کشور گرامیداشت «شهید نوجوان امیرعلی امینی» امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور با برگزاری مبارزات اوزان فرد پیگیری شد.

در این رقابت‌ها ۱۴ تیم کوروش گرگان، هیئت تکواندو استان همدان، کافه رستوران هوریس، آینده سازان بارمان ابزار و یراق توسن، نیرو پویان غرب، شهرداری گلستان، ایران جوان اصفهان، یاسین پیشرو البرز، الوند مرغ نورستانی، بارمان ابزار و یراق توسن، مولانا، نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت تکواندو استان قزوین و ۱۱۴ تکواندوکار در بخش آزاد به شیوه جایزه بزرگ (گرندپری) به مصاف هم می‌روند.

در وزن ۴۵- کیلوگرم ۳۰ تکواندوکار حضور داشتند که همانند هفته نخست سبحان رجبی و آراز عبداللهی از زاگرس جنوبی با برتری مقابل همه رقبا به دیدار نهایی راه یافتند که این بار رجبی طلا گرفت و مدال نقره به عبداللهی رسید. محمدرضا رستوان از بارمان ابزار و یراق توسن و امیرحسین تک روستا از دانشگاه آزاد هم به صورت مشترک روی سکوی سوم ایستاده و مدال برنز گرفتند.

در وزن ۵۱- کیلوگرم؛ طا‌ها جوادی از زاگرس جنوبی برابر طا‌ها ناظر از توسن صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت. ناظر طلای هفته قبل را به نقره تبدیل کرد و سید امین صمدی از مولانا و صدرا صداقت از دانشگاه آزاد مدال برنز را به خود اختصاص دادند. در این وزن هم ۲۸ تکواندوکار حضور داشتند.

امیرمحمد نصیراحمدی ملی پوش توسن در مبارزه نهایی وزن ۵۹- کیلوگرم برابر ابوالفضل دولت پور از «مرغ الوند نورستانی» صاحب برتری شد و به نشان طلا دست یافت. دولت پور نقره هفته قبل را تکرار کرد و مدال برنز هم به آورین نجفی مرد طلایی هفته گذشته و مبین علیپور از زاگرس جنوبی تعلق گرفت. در این وزن ۳۹ تکواندوکار مبارزه کردند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم همانند هفته گذشته محمد مهدی سعادتی و محمد حسین حسین زاده از بارمان ابزار و یراق توسن راهی مبارزه نهایی شدند که حسین زاده به نشان طلا دست یافت و سعادتی نقره گرفت. محمد عرفان نجف زاده از دانشگاه آزاد و امیر حسین کیانی از ایران جوان هم نشان برنز را از آن خود کردند. ۲۹ تکواندوکار در وزن هفتم به دیدار هم رفتند.

در وزن ۷۸- کیلوگرم ۲۱ تکواندوکار حضور داشتند که سید علی حسینی از ایران جوان در مبارزه نهایی محمد جامعه شورانیان از زاگرس جنوبی را شکست داد و طلای هفته قبل را تکرار کرد. شورانیان نقره گرفت و معین علیزاده از مرغ الوند به همراه فرید حسن پور از بارمان ابزار و یراق توسن صاحب نشان برنز شدند.

این مسابقات فردا پنجشنبه با برگزاری مسابقات اوزان زوج به پایان می‌رسد.