به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی که به کاشان سفر کرده است، از طرح نیمه‌تمام موزه فرش کاشان بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.

فرش کاشان یکی از اصیل‌ترین و مشهورترین دستبافته‌های ایران است که پیشینه آن دست‌کم به دوره صفویه (قرن ۱۰ و ۱۱ هجری) باز می‌گردد؛ دورانی که کاشان در کنار اصفهان و تبریز به مرکز اصلی بافندگی فرش‌های نفیس دربار تبدیل شد. فرش‌های کاشان به‌ویژه به دلیل استفاده از طرح‌های لچک‌ترنج، گل‌فرنگ، شکارگاه و محرابی و نیز رنگ‌های گیاهی اصیل مانند قرمز روناسی و آبی لاجوردی شهرت یافتند.