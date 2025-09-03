ادامه خاموشیها تا پایان شهریور
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با تشریح وضعیت خاموشیها و ناترازی برق در استان، از ادامه این وضعیت تا پایان شهریور ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
یوسف اینانلو در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به دلایل تداوم خاموشیها در سال جاری، گفت: متاسفانه به دلیل خشکسالیهای پیاپی و کاهش تولید برق در نیروگاههای برقآبی، با ناترازی شدیدی در شبکه مواجه هستیم. این موضوع باعث شده علیرغم خنک شدن هوا و کاهش نسبی مصرف، همچنان شاهد خاموشیها باشیم.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از خاموشیهای بیبرنامه، ناچار به اعمال خاموشیهای دورهای هستیم، اظهار داشت: برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشیهای ناگهانی، برخی مناطق به صورت دورهای و در زمانهای مختلف، دو بار در روز خاموش میشوند. تلاش میکنیم با بهبود شرایط، ابتدا این خاموشیهای دوبار در روز را حذف و در نهایت، به طور کلی از خاموشیهای برنامهریزی شده جلوگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: با اجرای طرحهای مدیریت مصرف، از جمله تعدیل روشنایی معابر و همکاری اصناف در کاهش مصرف، تا حدودی توانستهایم کمبودها را جبران کنیم. خوشبختانه، مصرف برق استان نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و مابقی ناترازی را با اعمال خاموشیها مدیریت میکنیم.
اینانلو در خصوص دلیل تفاوت بین زمان خاموشی اعلام شده و زمان واقعی قطعی برق، توضیح داد: زمان خاموشی اعلام شده، بستگی به وضعیت شبکه دارد. در صورتی که وضعیت تولید مناسب باشد، ممکن است خاموشی کمتری اعمال شود و یا زمان قطعی برق کوتاهتر شود. در این شرایط، ما نیز خوشحال میشویم که مشترکان را روشن نگه داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت استخراج رمز ارزها در استان، گفت: برای استخراج رمز ارزها، باید روال اداری قانونی طی شود و مجوزهای لازم دریافت گردد. با استخراجکنندگان غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد.
این مسئول گفت: استخراجکنندگان رمز ارز باید از ابتدا بدانند که در زمان اوج مصرف، مجاز به استفاده از شبکه برق سراسری نیستند. ما از ۱۵ خرداد یا اول تیر ماه، برق واحدهای دارای مجوز را هم قطع میکنیم و آنها میتوانند از نیروگاههای تولید پراکنده برای استخراج استفاده کنند.
اینانلو در خصوص فعالیت غیرمجاز استخراجکنندگان رمز ارز، گفت: متاسفانه استخراج غیرمجاز رمز ارزها به یک ناهنجاری تبدیل شده است. همکاران ما تمام تلاش خود را برای شناسایی و برخورد با این افراد به کار میگیرند. دستگاههای استخراج ضبط و به سازمان اموال تملیکی سپرده میشود. ما در این زمینه اولین استانی بودیم که با همکاری یک شرکت دانش بنیان، این دستگاهها را به صورت علمی امحا کردیم تا دیگر قابل استفاده نباشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به خسارات ناشی از فعالیت غیرمجاز استخراجکنندگان رمز ارز، تصریح کرد: این افراد برق زیادی مصرف میکنند و به وسایل همسایگان و مشترکان مجاور آسیب میزنند. از مردم عزیز تقاضا داریم در صورت اطلاع از این موضوع، به ما اطلاع دهند. به افرادی که اطلاعات دقیق ارائه دهند، از یک تا ۵۰ میلیون تومان پاداش میدهیم.
وی در خصوص نحوه اطلاعرسانی به شرکت توزیع نیروی برق، گفت: «مردم میتوانند از طریق سامانهای که روی سایت شرکت توزیع قرار دارد یا به صورت پیامکی، اطلاعات خود را ارسال کنند. آدرس محل استخراج غیرمجاز را بدهند، ما هم پیگیری میکنیم.
اینانلو در پاسخ به انتقاداتی در خصوص پاسخگو نبودن سامانه ۱۲۱، اظهار داشت: واقعا سامانهای وجود ندارد که بتواند به این حجم از تماسها پاسخ دهد! اما ما تمهیدی اندیشیدهایم. در ابتدای مکالمه، به صورت تلفن گویا اعلام میکنیم که مردم میتوانند با شمارهگیری عدد ۱، با سامانه ارتباط بگیرند و حتی صدای خود را ضبط کنند. همکاران ما بلافاصله پیگیری میکنند. البته، اگر حتما بخواهند با کاربرها به صورت مستقیم صحبت کنند، تعداد همکاران ما محدود است و تعداد تماسها بسیار زیاد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص تغییر ولتاژ برق و آسیبهای وارد شده به لوازم برقی شهروندان، گفت: ما از قبل قراردادی با بیمه داشتیم که بخشی از خسارات را جبران میکرد. اخیرا هم مجوز گرفتهایم که قرارداد دیگری با یک سقف مشخص با بیمه منعقد کنیم. به محض بسته شدن این قرارداد، قطعا مشترکینی که لوازمشان صدمه دیده، از محل بیمه تا یک سقف مشخصی قابل پرداخت خواهد بود.
در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری در بخش تولید برق و تنوعبخشی به سبد انرژی استان، از احداث و بهرهبرداری ۱۲ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در نقاط مختلف استان خبر داد
اینانلو گفت: این نیروگاهها با اتصال مستقیم به شبکههای توزیع، ضمن کاهش هزینههای اتصال، سریعتر وارد مدار شده و برق مورد نیاز مردم مناطق خود را تامین میکنند.
وی با بیان اینکه سیاست اخیر وزارت نیرو، مبتنی بر تولید در توزیع است، توضیح داد: نیروگاههای کوچک مقیاس، مزایای قابل توجهی دارند؛ به گونهای که برق تولیدی آنها مستقیماً در همان منطقه مورد استفاده قرار میگیرد و مشترکین این مناطق از برنامههای مدیریت مصرف و خاموشی معاف خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به احداث اولین و دومین نیروگاه ۳ مگاواتی در کشور در روستای رضی آباد بخش بشاریات و همچنین افتتاح دو نیروگاه دیگر در روستای شیشه قلعه شهرستان بوئین زهرا، عنوان کرد: این نیروگاهها که از انرژی خورشیدی بهره میبرند، نیازی به سوخت و هزینههای جاری ندارند و نقشی موثر در تامین پایدار انرژی ایفا میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین همچنین از بهرهبرداری دو نیروگاه دیگر در جعفرآباد تاکستان و آغاز عملیات در بخش آبگرم آوج در آینده نزدیک خبر داد و افزود: هر کدام از این نیروگاهها قادر به تامین برق ۲ تا ۳ هزار مشترک هستند و تا دو ماه آینده، مجموع ظرفیت این نیروگاهها به ۱۲۶ مگاوات خواهد رسید.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی استان، از جمله استانداری، منابع طبیعی، امور اراضی، جهاد کشاورزی و محیط زیست، در شناسایی و تامین زمینهای مناسب برای احداث این نیروگاهها، اظهار داشت: «این همکاریها، نویدبخش افزایش تعداد این نیروگاهها و توسعه سرمایهگذاری در بخش انرژیهای پاک در استان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، با اشاره به دلایل عمده ناترازی برق در کشور، گفت: «عدم تعادل بین تولید و مصرف، ناشی از کمبود تولید و افزایش بیرویه مصرف، مهمترین عامل این ناترازی است.
وی با تاکید بر اینکه ایران متاسفانه از نظر شدت مصرف انرژی، وضعیت نامطلوبی دارد، اظهار داشت: «شدت انرژی در کشور ما عدد بسیار بالایی است و به عنوان مثال، برای تولید یک واحد محصول مشخص، ۵ برابر بیشتر از سایر کشورها برق مصرف میکنیم.
اینانلو با بیان اینکه بخش عمده مصرف برق در فصل گرما، مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی است، افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل برق مصرفی کشور، صرف خنک کردن فضاها میشود که هیچ ارزش افزودهای ندارد. در حالی که میتوان با تغییر رفتار مصرفی و خنک کردن خود به جای محیط، این میزان مصرف را به طور چشمگیری کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه امسال برای اولین بار، نیاز مصرف برق در کشور و استان قزوین رشد نداشته است، خاطرنشان کرد: تغییرهایی که در فرهنگ مصرف ایجاد شده و رعایت مردم، تاثیر بسزایی در این زمینه داشته است. با این حال، هنوز هم جای کار بسیاری وجود دارد و باید از مصرف بیرویه برق برای روشنایی نمای ساختمانها، تابلوهای تبلیغاتی و مغازهها خودداری کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تایید گزارشهای مردمی مبنی بر مصرف بالای برق توسط برخی بانکها، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به این شرکت اطلاع دهند.
اینانلو در ادامه تشریح دلایل ناترازی برق، به عوامل موثر در حوزه تولید برق اشاره کرد و گفت: تعمیرات سالیانه نیروگاهها و گرمای زودرس هوا، از جمله مهمترین چالشهای پیش روی تولید برق در سال جاری بوده است. متاسفانه به دلیل کارکرد شدید برخی نیروگاهها در سال گذشته، امکان انجام تعمیرات به موقع برای همه آنها فراهم نشد و این موضوع باعث شد تا در ابتدای سال جاری، تعدادی از نیروگاهها از مدار خارج شوند.
وی با اشاره به گرمای زودرس هوا در سال جاری و تاثیر آن بر راندمان نیروگاهها، افزود: افزایش دما، علاوه بر بالا بردن مصرف برق، باعث کاهش عملکرد و ظرفیت انتقال شبکه میشود و این موضوع، چالشهای بیشتری را برای تامین برق ایجاد میکند. به این ترتیب، با وجود تلاشهای فراوان، گرمای هوا باعث شد تا بخشی از توان تولیدی نیروگاهها از دست برود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع کنتورهای هوشمند اشاره کرد و گفت: به منظور کنترل مصرف مشترکین پرمصرف، طرح نصب کنتورهای هوشمند در استان قزوین آغاز شده است. در این طرح، مشترکینی که بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف، یعنی ۷۰۰ کیلووات ساعت در ماه، برق مصرف میکنند، به عنوان پرمصرف شناسایی میشوند و به صورت خودکار برقشان قطع میشود. این قطعیها در بازههای زمانی مختلف تکرار میشود تا مشترکان مصرف خود را کاهش دهند.
اینانلو گفت: تاکنون حدود ۷ هزار مشترک پرمصرف در استان قزوین به کنتور هوشمند مجهز شدهاند.
وی افزود: این اقدام، تاثیر بسزایی در کاهش مصرف مشترکان پرمصرف داشته است. در بخش تجاری نیز، مشترکینی که بیش از ۱۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف میکنند، مشمول این طرح میشوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص مدیریت مصرف در بخش کشاورزی گفت: تمامی چاههای پمپاژ و پمپهای ثانویه با توجه به پروانه بهرهبرداری شرکت آب منطقهای، مجهز به کنتورهای هوشمند شدهاند تا از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی جلوگیری شود.
اینانلو در ادامه به وضعیت مصرف برق در بخش خانگی پرداخت و گفت: خوشبختانه بیش از ۸۵ درصد مشترکان خانگی در استان قزوین، الگوهای مصرف را رعایت میکنند. با این حال، از ۱۵ درصد باقیمانده نیز درخواست میکنیم که با رعایت الگوها، به تامین برق سایر مشترکان کمک کنند.
وی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای مشترکان خوشمصرف، تصریح کرد: بهای برق مصرفی این مشترکان، حدود یکچهارم بهای برق مصرفی پرمصرفها است. انتظار داریم با آغاز فصل پاییز، الگوی مصرف در بخش خانگی ۱۰۰ کیلووات کاهش یابد و به ۲۰۰ کیلووات ساعت برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ، به جایگاه این استان به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد مصرف برق استان در حوزه صنعت است. با این وجود، تعداد کمی از واحدهای صنعتی اقدام به نصب نیروگاههای خورشیدی کردهاند. از صنایع استان انتظار داریم که در زمینه تولید برق مورد نیاز خود، سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای مدیریت مصرف برق، از استقبال کم صنایع استان از نصب نیروگاههای خورشیدی انتقاد کرد و تغییر ساعت کاری ادارات را راهکاری موثر در کاهش مصرف برق دانست.
اینانلو با بیان اینکه شهرکهای صنعتی قزوین هنوز نیروگاه خورشیدی قابل بهرهبرداری ندارند، اظهار کرد: با وجود معافیتهای در نظر گرفته شده برای صنایعی که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند، متاسفانه استقبال از این موضوع کم بوده است. البته، در آینده نزدیک یک واحد صنعتی با ظرفیت پنج و نیم مگاوات به شبکه متصل خواهد شد و امیدواریم این موضوع، مشوقی برای سایر صنایع باشد.
وی افزود: از واحدهای صنعتی تقاضا داریم با سرمایهگذاری در زمینه تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر، هم از مزایای این طرح بهرهمند شوند و هم به تامین برق سایر مشترکان کمک کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه به تاثیر تغییر ساعت کاری ادارات در کاهش مصرف برق اشاره کرد و گفت: «تغییر ساعت کاری ادارات، کمک شایانی به مدیریت ناترازی برق در استان کرده است. بررسیها نشان میدهد که با هر ساعت زودتر تعطیل کردن ادارات، بین ۷ تا ۱۰ مگاوات در مصرف برق صرفهجویی میشود.»
اینانلو با مقایسه این میزان صرفهجویی با مصرف یک شهرک صنعتی متوسط، تصریح کرد: با اجرای طرح تغییر ساعت کاری ادارات، عملاً میتوانیم برق یک شهرک صنعتی متوسط را تامین کنیم. از تصمیمگیرندگان این طرح قدردانی میکنیم و انتظار داریم این طرح در سایر بخشها از جمله بخش تجاری و کسب و کارها نیز اجرا شود.
وی با اشاره به مزایای استفاده از نور طبیعی در کاهش مصرف برق، افزود: تغییر ساعت کاری و استفاده بیشتر از نور طبیعی، نه تنها در بخش اداری، بلکه در سایر بخشها نیز میتواند منجر به صرفهجویی قابل توجهی در مصرف برق شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت خاموشیها در سال جاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل خشکسالیهای اخیر و کاهش تولید برق در نیروگاههای برقآبی، امسال با ناترازی برق مواجه هستیم و این موضوع، احتمال خاموشیها را افزایش میدهد.