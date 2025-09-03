با اشاره به دلایل تداوم خاموشی‌ها در سال جاری، گفت: متاسفانه به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و کاهش تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی، با ناترازی شدیدی در شبکه مواجه هستیم. این موضوع باعث شده علی‌رغم خنک شدن هوا و کاهش نسبی مصرف، همچنان شاهد خاموشی‌ها باشیم. وی با بیان اینکه برای جلوگیری از خاموشی‌های بی‌برنامه، ناچار به اعمال خاموشی‌های دوره‌ای هستیم، اظهار داشت: برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های ناگهانی، برخی مناطق به صورت دوره‌ای و در زمان‌های مختلف، دو بار در روز خاموش می‌شوند. تلاش می‌کنیم با بهبود شرایط، ابتدا این خاموشی‌های دوبار در روز را حذف و در نهایت، به طور کلی از خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده جلوگیری کنیم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یوسف اینانلو در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین

با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، از جمله تعدیل روشنایی معابر و همکاری اصناف در کاهش مصرف، تا حدودی توانسته‌ایم کمبودها را جبران کنیم. خوشبختانه، مصرف برق استان نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و مابقی ناترازی را با اعمال خاموشی‌ها مدیریت می‌کنیم. اینانلو در خصوص دلیل تفاوت بین زمان خاموشی اعلام شده و زمان واقعی قطعی برق، توضیح داد: زمان خاموشی اعلام شده، بستگی به وضعیت شبکه دارد. در صورتی که وضعیت تولید مناسب باشد، ممکن است خاموشی کمتری اعمال شود و یا زمان قطعی برق کوتاه‌تر شود. در این شرایط، ما نیز خوشحال می‌شویم که مشترکان را روشن نگه داریم. وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت استخراج رمز ارزها در استان، گفت: برای استخراج رمز ارزها، باید روال اداری قانونی طی شود و مجوزهای لازم دریافت گردد. با استخراج‌کنندگان غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد. این مسئول گفت: استخراج‌کنندگان رمز ارز باید از ابتدا بدانند که در زمان اوج مصرف، مجاز به استفاده از شبکه برق سراسری نیستند. ما از ۱۵ خرداد یا اول تیر ماه، برق واحدهای دارای مجوز را هم قطع می‌کنیم و آن‌ها می‌توانند از نیروگاه‌های تولید پراکنده برای استخراج استفاده کنند. اینانلو در خصوص فعالیت غیرمجاز استخراج‌کنندگان رمز ارز، گفت: متاسفانه استخراج غیرمجاز رمز ارزها به یک ناهنجاری تبدیل شده است. همکاران ما تمام تلاش خود را برای شناسایی و برخورد با این افراد به کار می‌گیرند. دستگاه‌های استخراج ضبط و به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود. ما در این زمینه اولین استانی بودیم که با همکاری یک شرکت دانش بنیان، این دستگاه‌ها را به صورت علمی امحا کردیم تا دیگر قابل استفاده نباشند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به خسارات ناشی از فعالیت غیرمجاز استخراج‌کنندگان رمز ارز، تصریح کرد: این افراد برق زیادی مصرف می‌کنند و به وسایل همسایگان و مشترکان مجاور آسیب می‌زنند. از مردم عزیز تقاضا داریم در صورت اطلاع از این موضوع، به ما اطلاع دهند. به افرادی که اطلاعات دقیق ارائه دهند، از یک تا ۵۰ میلیون تومان پاداش می‌دهیم. وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی به شرکت توزیع نیروی برق، گفت: «مردم می‌توانند از طریق سامانه‌ای که روی سایت شرکت توزیع قرار دارد یا به صورت پیامکی، اطلاعات خود را ارسال کنند. آدرس محل استخراج غیرمجاز را بدهند، ما هم پیگیری می‌کنیم. اینانلو در پاسخ به انتقاداتی در خصوص پاسخگو نبودن سامانه ۱۲۱، اظهار داشت: واقعا سامانه‌ای وجود ندارد که بتواند به این حجم از تماس‌ها پاسخ دهد! اما ما تمهیدی اندیشیده‌ایم. در ابتدای مکالمه، به صورت تلفن گویا اعلام می‌کنیم که مردم می‌توانند با شماره‌گیری عدد ۱، با سامانه ارتباط بگیرند و حتی صدای خود را ضبط کنند. همکاران ما بلافاصله پیگیری می‌کنند. البته، اگر حتما بخواهند با کاربرها به صورت مستقیم صحبت کنند، تعداد همکاران ما محدود است و تعداد تماس‌ها بسیار زیاد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص تغییر ولتاژ برق و آسیب‌های وارد شده به لوازم برقی شهروندان، گفت: ما از قبل قراردادی با بیمه داشتیم که بخشی از خسارات را جبران می‌کرد. اخیرا هم مجوز گرفته‌ایم که قرارداد دیگری با یک سقف مشخص با بیمه منعقد کنیم. به محض بسته شدن این قرارداد، قطعا مشترکینی که لوازمشان صدمه دیده، از محل بیمه تا یک سقف مشخصی قابل پرداخت خواهد بود. در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و تنوع‌بخشی به سبد انرژی استان، از احداث و بهره‌برداری ۱۲ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در نقاط مختلف استان خبر داد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت:

اینانلو گفت: این نیروگاه‌ها با اتصال مستقیم به شبکه‌های توزیع، ضمن کاهش هزینه‌های اتصال، سریع‌تر وارد مدار شده و برق مورد نیاز مردم مناطق خود را تامین می‌کنند.

وی با بیان اینکه سیاست اخیر وزارت نیرو، مبتنی بر تولید در توزیع است، توضیح داد: نیروگاه‌های کوچک مقیاس، مزایای قابل توجهی دارند؛ به گونه‌ای که برق تولیدی آن‌ها مستقیماً در همان منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشترکین این مناطق از برنامه‌های مدیریت مصرف و خاموشی معاف خواهند شد.

این مقام مسئول با اشاره به احداث اولین و دومین نیروگاه ۳ مگاواتی در کشور در روستای رضی آباد بخش بشاریات و همچنین افتتاح دو نیروگاه دیگر در روستای شیشه قلعه شهرستان بوئین زهرا، عنوان کرد: این نیروگاه‌ها که از انرژی خورشیدی بهره می‌برند، نیازی به سوخت و هزینه‌های جاری ندارند و نقشی موثر در تامین پایدار انرژی ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین همچنین از بهره‌برداری دو نیروگاه دیگر در جعفرآباد تاکستان و آغاز عملیات در بخش آبگرم آوج در آینده نزدیک خبر داد و افزود: هر کدام از این نیروگاه‌ها قادر به تامین برق ۲ تا ۳ هزار مشترک هستند و تا دو ماه آینده، مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۱۲۶ مگاوات خواهد رسید.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، از جمله استانداری، منابع طبیعی، امور اراضی، جهاد کشاورزی و محیط زیست، در شناسایی و تامین زمین‌های مناسب برای احداث این نیروگاه‌ها، اظهار داشت: «این همکاری‌ها، نویدبخش افزایش تعداد این نیروگاه‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک در استان خواهد بود.