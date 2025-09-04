به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در خصوص همکاری اصناف و ادارات با شرکت توزیع برق گفت: همکاری ادارات و بانک‌ها قابل توجه و شایسته قدردانی است. این مشترکان در ساعات غیرکاری نیز مصرف برق خود را به خوبی مدیریت می‌کنند.

مهرداد دادخواه افزود: اما در خصوص اصناف، ما جلسات متعددی با مسئولان صنفی داشته‌ایم و انتظار داریم که در رعایت الگوی مصرف، جدیت بیشتری نشان دهند. وی گفت: رعایت نکردن الگوی مصرف برخی صنوف، به حقوق سایر مردم و مشترکان تعدی می‌کندو امیدواریم با همکاری اصناف، مجبور به اعمال محدودیت‌های قانونی و قطع برق نشویم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تاکید کرد: همچنیناز طریق رسانه‌ها از تمام اصناف درخواست می‌کنم که با رعایت مصرف بهینه، ما را در خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان یاری کنند.