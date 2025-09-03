به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مسئول برگزاری همایش علوم انسانی- اسلامی دیجیتال با اشاره به ارسال۲۰۰ عنوان مقاله به این همایش گفت: ۵۰ درصد مقالات ارسالی در زمینه هوش مصنوعی و علوم انسانی اسلامی دیجیتال بوده است.

حجت الاسلام احمد خوش فر با اشاره به برگزاری این همایش ۱۷ مهر درقم افزود: پژوهشگران تا پایان شهریور ماه می‌توانند مقالات خود را در سایت آی، اس سی و یا به آدرس dsah.ir مقالات خود را بار گذاری نمایند.