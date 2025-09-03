افتتاح اولین واحد صنعتی بسته‌بندی مرغ و ماهی در الیگودرز

فرماندار الیگودرز گفت: اولین واحد صنعتی قطعه بندی و بسته‌بندی مرغ و ماهی با ظرفیت بسته بندی و قطعه‌بندی سالانه ۲۰۰۰ تن مرغ و ۱۰۰۰ تن ماهی در الیگودرز به بهره برداری رسید.