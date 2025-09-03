افتتاح اولین واحد صنعتی بستهبندی مرغ و ماهی در الیگودرز
فرماندار الیگودرز گفت: اولین واحد صنعتی قطعه بندی و بستهبندی مرغ و ماهی با ظرفیت بسته بندی و قطعهبندی سالانه ۲۰۰۰ تن مرغ و ۱۰۰۰ تن ماهی در الیگودرز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در مراسمی با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی و مسئولان دامپزشکی استان و شهرستان الیگودرز اولین واحد صنعتی قطعه بندی و بستهبندی مرغ و ماهی در الیگودرز به بهره برداری رسید.
فرماندار شهرستان الیگودرز گفت: با توجه به فعالیت ۵۱ واحد مرغداری ایجاد یک واحد قطعه بندی و بسته بندی مرغ در الیگودرز ضرورت داشت.
مهدی ادواری افزود: این واحد ظرفیت بسته بندی و قطعهبندی سالانه ۲۰۰۰ تن مرغ و ۱۰۰۰ تن ماهی به صورت صنعتی را دارد.
ادواری افزود: این واحد صنعتی با کمک ۱۴ میلیاردی سرمایه گذار بخش خصوصی و ۲ میلیارد تسهیلات بانکی ایجاد شده و زمینه اشتغال زایی ۳۰ نفر را فراهم کرده است.