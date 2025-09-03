فرماندار تبریز با بیان اینکه نخبگان می‌توانند موتور محرک توسعه علمی و فرهنگی کشور باشند گفت: ما در مدیریت استان تلاش خواهیم کرد تا زمینه‌های لازم برای حمایت و هدایت استعداد‌های جوان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب گرشاسبی با حضور در منزل آیلین رزمی رتبه ۹ گروه علوم تجربی در کنکور گفت:موفقیت‌های ارزشمند نخبگان علمی، سرمایه‌های اجتماعی استان آذربایجان شرقی و کشور محسوب می‌شوند. حمایت از استعداد‌های برتر و ایجاد بستر‌های لازم برای ادامه رشد علمی آنان وظیفه‌ای همگانی است. وی ادامه داد: نخبگان می‌توانند موتور محرک توسعه علمی و فرهنگی کشور باشند. ما در مدیریت استان تلاش خواهیم کرد تا زمینه‌های لازم برای حمایت و هدایت استعداد‌های جوان فراهم شود و این عزیزان بتوانند با آرامش خاطر در مسیر پیشرفت علمی گام بردارند. فرماندار تبریز با تبریک به خانواده رزمی این موفقیت را افتخاری برای آذربایجان شرقی دانست و بر ادامه حمایت‌های همه‌ جانبه از دانش‌آموزان برتر استان تاکید کرد.

اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: این موفقیت نتیجه هم‌افزایی میان دانش‌آموز پر تلاش، خانواده همراه و مدرسه‌ای است که نقش محوری در تعلیم و تربیت دارد؛ مدرسه باید مرجعیت علمی و تربیتی خود را در کنکور و آزمون‌های نهایی حفظ کند و معلمان همچنان الهام‌بخش مسیر پیشرفت فرزندان این مرز و بوم باشند.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در موفقیت‌های تحصیلی افزود: پشت هر موفقیت بزرگ خانواده‌ای ایستاده که با صبر، حمایت و ایجاد آرامش مسیر رشد را هموار کرده است. امروز شاهد ثمره تلاش و همراهی خانواده‌ای هستیم که در کنار مدرسه و معلم انگیزه و توان مضاعفی به فرزندشان بخشیدند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خطاب به آیلین رزمی گفت: این موفقیت نقطه آغاز راهی بزرگتر است و ما انتظار داریم شما و دیگر نخبگان استان، با تداوم تلاش و مجاهدت علمی برای کشور افتخارآفرین باشید و در عرصه‌های بین‌المللی نیز بدرخشید.