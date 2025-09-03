پخش زنده
امروز: -
جدال نفتی های آبادان و سایپا تهران برنده نداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جدال شجاعی و عنایتی برنده نداشت؛ صنعت نفت و سایپا امتیازها را تقسیم کردند.
تلاش ۹۰ دقیقهای شاگردان مسعود شجاعی و رضا عنایتی در ورزشگاه تختی آبادان ثمری نداشت و بازی با نتیجه مساوی پایان یافت.
در چارچوب هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیمهای صنعت نفت آبادان و سایپا در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.
با این نتیجه، هر دو تیم در دو هفته ابتدایی لیگ یک بدون برد باقی ماندند و تنها با دو امتیاز به کار خود ادامه میدهند.