پخش زنده
امروز: -
معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، گفت: نام نویسی مقطع کارشناسی براساس سوابق تحصیلی تا شنبه ۱۴ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فیروزه دهقان در گفتگوی خبر بیست سیما، گفت: پذیرش بدون آزمون در پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران براساس سوابق تحصیلی در ۸ رشته کارشناسی آغاز شده است.
او افزود: به تمامی فارغ التحصیلان، مدرک رسمی پایان مقطع تحصیلی از دانشگاه تهران ارائه می شود.
معاون پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران، گفت: داوطلبان متقاضی مدارک تحصیلی و معدل کتبی یا معدل کل خود را در سامانه نام نویسی بارگذاری کنند.
فیروزه دهقان، افزود: پذیرش صرفاً ویژه متقاضیانی است که دارای مدرک پیشدانشگاهی یا کاردانی باشند.
او گفت: مهر امسال نیز پذیرش دانشجو در هشت رشته کارشناسی انجام میشود و از جمله آنها میتوان به حقوق، طراحی صنعتی، معماری، مهندسی صنایع و مهندسی رایانه اشاره کرد.
فیروزه دهقان گفت: دانشجویان پذیرفتهشده در پایان دوره، مدرک رسمی کارشناسی دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد.
معاون پردیس بینالملل کیش، گفت: تاکنون بخشنامه ای مبنی بر ارائه تخفیف شهریه تحصیلی به دانشجویان بومی صادر نشده است.
دهقان، تصریح کرد: دانشگاه تهران بهعنوان قدیمیترین و معتبرترین دانشگاه کشور است.