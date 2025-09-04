پخش زنده
دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی چهارمحال و بختیاری از آغاز سومین مرحله طرح «شهید سید روحالله عجمیان» با هدف بهسازی و شادابسازی مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احسان طاهری گفت: امسال سومین مرحله طرح شهید سید روحالله عجمیان با محوریت تجهیز و بهسازی مدارس استان آغاز شده است.
وی افزود:هدف ما این است که تا اواسط مهرماه بخش قابل توجهی از مدارس بوستان را بهسازی و شادابسازی کنیم تا دانشآموزان در فضایی بانشاط و سالم به تحصیل بپردازند.
طاهری گفت: با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، موفق به تهیه حدود ۱۵ تن رنگ شدهایم. پیشبینی میکنیم با مشارکت مردم و همراهی گروههای جهادی، بتوانیم نزدیک به ۳۰۰ مدرسه را در سطح استان رنگآمیزی و شادابسازی کنیم.
طاهری با تأکید بر اینکه رنگآمیزی مدارس تنها یکی از مراحل اجرایی این طرح است، خاطرنشان کرد: در هفتههای آینده، اقدامات دیگری از جمله تعمیر سرویسهای بهداشتی، مرمت صندلیهای دانشآموزان و توزیع تجهیزات مورد نیاز برای تعمیرات در دستور کار قرار دارد