عملیات اجرایی طرح آب شیرین کن و بهره برداری از دو طرح صنایع غذایی و تولیدی مصنوعات چوب در کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات احداث آبشیرینکن ۵ هزار مترمکعبی در بندرگاه تجاری کیش با سرمایهگذاری ۸ میلیون یورو و بهرهگیری از فناوری اسمز معکوس آغاز شد.
مدت زمان اجرای این طرح ۱۰ ماه اعلام شده است.
رضا مسرور امروز طرح شرکت صنایع غذایی در شهرک صنعتی کیش را با موضوع تولید، فرآوری و بستهبندی مواد غذایی افتتاح کرد.
این طرح با هزار و صد میلیارد ریال سرمایهگذاری، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر و غیرمستقیم برای ۳۰ نفر را فراهم کرده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد شرکت تولیدی مصنوعات چوبی را در شهرک صنعتی شماره ۳ کیش افتتاح کرد.
تولید مبلمان، مصنوعات چوبی و تشک از فعالیت های شرکت تولیدی است.
ارزش سرمایهگذاری این طرح سه هزار میلیارد ریال اعلام شده است و برای سی نفر مستقیم و شصت نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد میکند.