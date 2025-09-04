پخش زنده
۱۵۰ غرفه برای نمایشگاه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین آماده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: ۱۵۰ غرفه صنایعدستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی برای سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در شهرستان فارسان آماده شده است.
علیرضا جیلان گفت: از این تعداد ۴۰ غرفه مربوط به صنایعدستی و هنرهای سنتی و ۱۱۰ غرفه مختص سوغات محلی است.
وی افزود: تمامی برنامهریزیها برای برگزاری مطلوب و پُرشور این جشنواره از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه در پارک قلمستان فارسان انجام شده است.
جیلان گفت: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.
وی یادآور شد: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی میشود.