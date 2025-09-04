به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، چهل و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم با حضور ۲۰۰ نفر در رشته‌های مختلف اذان، قرائت تحقیق، ترتیل، مفاهیم سطح ۱ و ۲ تفسیر نمونه چاپ جدید جزء ۲۷ از قرآن کریم، حفظ موضوعی محتوا محور آیات منتخب قرآن کریم، حفظ ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، و حفظ کل قرآن برگزار شد.

از هر رشته ۳ نفر برگزیده این مرحله به مسابقات کشوری در شهر مقدس مشهد که آبانماه امسال برگزار خواهد شد، معرفی می‌شوند.