چهل و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم در سپاه حضرت قمر بنی هاشم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، چهل و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم با حضور ۲۰۰ نفر در رشتههای مختلف اذان، قرائت تحقیق، ترتیل، مفاهیم سطح ۱ و ۲ تفسیر نمونه چاپ جدید جزء ۲۷ از قرآن کریم، حفظ موضوعی محتوا محور آیات منتخب قرآن کریم، حفظ ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، و حفظ کل قرآن برگزار شد.
از هر رشته ۳ نفر برگزیده این مرحله به مسابقات کشوری در شهر مقدس مشهد که آبانماه امسال برگزار خواهد شد، معرفی میشوند.