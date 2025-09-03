پخش زنده
امروز: -
لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور، جام شهدای خدمت با برگزاری ۸ دیدار در روز نخست آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور، جام شهدای خدمت با برگزاری ۸ دیدار در ۲ گروه به میزبانی تبریز به پایان رسید.
نتایج این مسابقات به شرح زیر است:
کارا ماشین تبریز ۲۸-۰ هیئت هاکی اردبیل
هیئت هاکی اصفهان (موبایل مرکزی) ۵-۴ هتل سنگسر سمنان
محاویس سمنان ۱۱-۲ هیئت هاکی مازندران
هیئت هاکی مرکزی ۵-۲ پگاه زنجان
نفت و گاز گچساران ۱۹-۰ هیئت هاکی اردبیل
کارا ماشین تبریز ۷-۳ هیئت هاکی اصفهان (موبایل مرکزی)
صباسازه الوند همدان ۱۲-۰ هیئت هاکی مازندران
محاویس سمنان ۶-۰ پگاه زنجان
این رقابتها تا ۱۴ شهریور ادامه دارد.