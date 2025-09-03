به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور، جام شهدای خدمت با برگزاری ۸ دیدار در ۲ گروه به میزبانی تبریز به پایان رسید.

نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

کارا ماشین تبریز ۲۸-۰ هیئت هاکی اردبیل

هیئت هاکی اصفهان (موبایل مرکزی) ۵-۴ هتل سنگسر سمنان

محاویس سمنان ۱۱-۲ هیئت هاکی مازندران

هیئت هاکی مرکزی ۵-۲ پگاه زنجان

نفت و گاز گچساران ۱۹-۰ هیئت هاکی اردبیل

کارا ماشین تبریز ۷-۳ هیئت هاکی اصفهان (موبایل مرکزی)

صباسازه الوند همدان ۱۲-۰ هیئت هاکی مازندران

محاویس سمنان ۶-۰ پگاه زنجان

این رقابت‌ها تا ۱۴ شهریور ادامه دارد.