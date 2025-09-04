به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان اعلام کرد: ثبت نام در برخی رشته‌ها در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، و تا ساعت ٢۴ روز جمعه ٢١ شهریور ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

شایان ذکر است، ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون سراسری است و بیش از ٩۵ درصد رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند، داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.