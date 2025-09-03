به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ درگذشت مادر شهیدان مهرابی در دامغانبه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، ️ شهید عباسعلی خراسانی متولد سال ۱۳۴۵ و شهید حسینعلی خراسانی متولد سال ۱۳۴۹ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه در سال ۱۳۶۵ به فیض شهادت نایل آمدند.

پیکر پاک این مادر شهید فردا چهارشنبه ساعت ۱۶ از فردوس رضا به آرامگاه ابدیش در محل گلزار شهدای روستای خوریان تشییع و در کنار فرزندان شهیدش به خاک سپرده می‌شود.