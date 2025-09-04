به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های دارت دختران جوان قهرمانی کشور که با حضور ۵۳ ورزشکار از ۱۳ استان و در قالب ۱۵ تیم از سراسر کشور، در سالن شهید حمزه شیراز برگزار شد، در مجموع تیمی، تیم فارس (الف) با کسب ۸۷ امتیاز به مقام نخست دست یافت، تیم فارس (ب) با ۴۹ امتیاز دوم شد و تهران با ۳۹ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش انفرادی، سپیده چوبینه از تیم فارس (الف) به مقام قهرمانی رسید، دیانا کامرانی از استان کرمان نایب‌قهرمان شد، و مقام سوم مشترک به حدیث زارع از فارس (الف) و النا خدابنده از تهران تعلق گرفت.

در رقابت‌های دوبل دختران، تیم فارس (ب) متشکل از هستی حیدری و فرشته آغاز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، تیم فارس (الف) با ترکیب ضحی نصیری و سپیده چوبینه در جایگاه دوم ایستاد، همچنین تیم‌های تهران (لیانا یوزباشی و النا خدابنده) و البرز (مهشید محمودی و فرناز مستقیم) به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

جام اخلاق این دوره از مسابقات به تیم استان هرمزگان اهدا شد.