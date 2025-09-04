امام جمعه تبریز بر توجه ویژه به اصناف و بازاریان به عنوان بازوی توانمند اقتصادی تاکید کرد و گفت: از نظر مردم آنچه که ارس را رونق داده است اصناف و بازاریان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در جریان سفر به منطقه آزاد ارس و در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و اصناف با اشاره به اینکه عمده مشکلات کنونی منطقه آزاد ارس ناشی از عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه است دستور داد تا نامه‌ای شفاف از سوی مدیر عامل سازمان برای وی تهیه شود تا در سفر آتی رئیس‌جمهور اخذ دستور صریح و تصویب آن پیگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای بدون تنازل این قانون خاطرنشان کرد: ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه قانون است و باید اجرایی شود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی همچنین ساز و کار نظارتی پس از تصویب را نیز تشریح کرد و گفت:پس از این مصوبه از استان و ادارات مربوطه به صورت مستمر اجرای این ماده قانونی را پیگیر می‌شویم تا این قانون در تمام مناطق به ویژه ارس اجرایی شود.

وی همچنین به موضوع مالیات و مشکلات گمرکی موجود در منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: موضوع مالیات را رسیدگی خواهم کرد و در خصوص برخی مشکلات از جمله گمرک ایران نیز حتماً با استاندار صحبت می‌کنم تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی در ادامه به قول مساعد درباره مشکل برق منطقه پرداخت و افزود: قولی که گرفته‌ایم این است که اولویت برق تولیدی در منطقه آزاد ارس، خود ارس باشد و در صورت مازاد به خارج از منطقه داده شود. این موضوع را نیز در سفر رئیس جمهور به عنوان مصوبه پیگیری خواهم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با تاکید بر ضرورت استقلال اقتصادی گفت: باید تلاش کنیم در بحث اقتصاد روی پای خودمان بایستیم و وابسته به هیچ کشوری نباشیم.

وی با قدردانی از همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده، سرمایه‌گذار، بازاری، کارآفرین و اصناف خطاب به آنان گفت: نظام جمهوری اسلامی تولیدکننده و فعال اقتصادی را جزو ارکان کشور می‌داند و اقتصاد رکن اساسی نظام است و خدمت شما به مملکت قابل تقدیر است.