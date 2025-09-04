در دیدار با آیتالله آملی لاریجانی
درخواست تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخاب روشی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی درخواست شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ از دیدار رئیس و جمعی از نمایندگان این کمیسیون با آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از دیروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) در راستای پیگیری جدی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و برخی دیگر از لوایح و طرحهای مورد بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در این دیدار که با حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، ابتدا هر کدام از اعضای کمیسیون نکات و نظرات خود در دفاع از اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و همچنین موضوع تعطیلی پنجشنبهها و برخی دیگر لوایح که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس است، مطرح کردند و خواستار تأکیدات و همکاری بیشتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دفاع از اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت شدند.
طبق اعلام رنجبر، مهمترین خواسته نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، انتخاب سناریو یا مدلی بود که نهایتا به تبدیل وضعیت و بهبود معیشت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای مختلف دولتی و تعیین تکلیف آنها منجر میشود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اعلام اینکه دیدار نمایندگان این کمیسیون با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار خوب و موثری بود؛ اضافه کرد: آیتالله لاریجانی هم در این دیدار طی سخنانی تأکید کرد که هرچقدر تعامل و گفتوگو بین کمیسیونهای تخصصی مجلس و کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر شود، نتایج پربارتر و بهتری به دنبال خواهد داشت و طرحها و لوایح، زودتر به نتیجه و سرانجام درست خودشان میرسند.
رنجبر ادامه داد: آیتالله لاریجانی همچنین اعلام کرد که براساس قوانین و ضوابط از اجرایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دفاع خواهم کرد؛ اما باید بین دولت و مجلس گفتوگوها و تعامل خوبی انجام بگیرد. تلاش ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع هم بر این است که همکاری لازم را در جهت اجرایی شدن این طرح داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ادامه نکات و نظارت خود در جهت اصلاح و نحوه اجرایی شدن این طرح را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در میان گذاشتند و در نهایت قرار بر این شد که کمیسیون اجتماعی مجدداً با بررسی این طرح جمعبندی نهایی را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام و ارائه کند. ضمن اینکه تلاش کنند با هماهنگی دولت به یک نقطه مشترک برسند.
رنجبر در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده دیدار امروز رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گام موثری در جهت حل مشکلات و تسریع در به سرانجام رساندن چنین طرحها و لوایحی است.