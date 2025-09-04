وزیر اقتصاد گفت: در جریان اجلاس شانگهای، در ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی، توافقات خوبی با چین انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اقتصاد اعلام کرد: توافقات بسیار خوبی با کشور چین انجام شد و موافقت‌های بسیار ارزنده‌ای در ابعاد و حوزه‌های مختلف صورت گرفت و به کارگروه‌های تخصصی در داخل کشور واگذار شد.

سید علی مدنی زاده در خصوص نتایج مذاکرات در اجلاس شانگهای گفت: قرار شد در خصوص جزئیات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و غیر اقتصادی کار کنیم.

مدنی‌زاده افزود: در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز اتفاقات بسیار خوبی صورت گرفته است.