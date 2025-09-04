بیش از ۵ هزار مترمربع زمین‌خواری به ارزش ۱۰۵ میلیارد ریال در شهرستان لنجان کشف و رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان در پی اعلام شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر دخل و تصرف غیرمجاز در بخشی از اراضی ملی در یکی از روستا‌های این شهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

حسین بساطی افزود: در این راستا با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد فردی به‌صورت غیرمجاز اقدام به دخل و تصرف در ۵ هزار و ۸۱۵ مترمربع از اراضی ملی کرده که با دستور قضائی زمین‌ها رفع تصرف و به وضعیت سابق برگردانده شد.

وی ارزش این زمین‌خواری را ۱۰۵ میلیارد ریال طبق برآورد کارشناسان بیان کرد و ادامه داد: در این عملیات پرونده تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.