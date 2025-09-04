به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آقای جبلی در سفر به خراسان جنوبی ۹۰ طرح توسعه‌ای، زیرساختی و فنی به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان را افتتاح خواهد کرد.

بهره برداری رسمی طرح HD شبکه استانی خراسان جنوبی، بهره برداری از نودال HD، راه اندازی ۷۵ ایستگاه تلویزیونی کم قدرت که ۸۴ روستا کم برخوردار استان در شهرستان‌های بیرجند، خوسف، طبس، قاین، سربیشه، نهبندان درمیان زیرکوه عشق آباد، راه اندازی رسمی فرستند‌های TS ۳.۴ ایستگاه‌های قائن، طبس، شهید فرودی فردوس و سرایان، نهبندان، گدار سربیشه و درمیان، زیرکوه و عشق آباد، بهره برداری از استودیو‌های تولید و پخش HD شامل استودیو تولید، استودیو برنامه شبانه، استودیو برنامه صبحانه، واحد سیار تلویزیونی، تجهیزات پرتابل برنامه سازی، بهره برداری از استودیو جدید HD خبر شبکه استانی، بهره برداری از سالن STM ۱ بصورت HD و تجهیزات ارتباطی HD، راه اندازی فرستنده‌های اف‌ام ۶ برنامه‌ای در ایستگاه‌های قائن، نهبندان و شوسف از جمله این طرح هاست که با حضور رئیس رسانه ملی به بهره برداری می‌رسد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و نشست با فعالان فرهنگی استان از دیگر برنامه‌های امروز رئیس رسانه ملی در سفر به خراسان جنوبی است.



