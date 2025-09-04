پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر اصفهان دریک منطقه ناسالم برای همه، اما سه منطقه ناسالم برای گروههای حساس و شهرضا در وضعیت پاک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر با ۹۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.
همچنین این شاخص در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۴۴ AQI در وضعیت پاک، اما در مناطقی از شهر اصفهان در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۱۳۱، رودکی ۱۰۷ و زینبیه ۱۴۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا امروز در ایستگاههای پارک زمزم با ۹۹، دانشگاه صنعتی ۹۵، رهنان ۶۸، سپاهان شهر با ۵۹، فرشادی ۸۹، فیض ۶۴، میرزاطاهر با ۵۱، کردآباد ۸۵ و هزار جریب با ۵۷ AQI و شهرهای خمینی شهر با ۶۹، زرین شهر با ۶۴، شاهین شهر با ۶۵، قهجاروستان ۷۰، کاشان ۹۰، مبارکه ۵۳ ونجف آباد با ۸۱ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.