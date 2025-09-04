به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز, شمار زیادی از حامیان نیکولاس مادورو ,رئیس جمهور ونزوئلا در شهر کاراکاس تجمع کردند. حاضران در این تجمع با در دست داشتن پرچم ونزوئلا حمایت خود را از مادورو در برابر تهدیدات آمریکا نشان دادند.

گفتنی است که واشنگتن کشتی‌های جنگی خود را در دریای کارائیب مستقر کرده و مدعی است که در حال مبارزه با قاچاق مواد مخدر است و اعلام کرده که به یک قایق حامل مواد مخدر از یک باند ونزوئلایی حمله کرده است. این اقدام به عنوان یک تهدید از جانب نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا تلقی می‌شود. این اقدام، به منزله تشدید بالقوه و قابل توجه تنش‌ها در بن‌بست روابط بین کاراکاس و واشنگتن است.