بارشهای شدید باران درپایتخت هند باعث بالا رفتن رودخانه یامونا بالاتر از حد خطر، زیر آب رفتن خیابانها و کوچ اجباری خانوادههای اطراف این رودخانه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از دهلی نو، بسیاری از اردوگاههای امدادی در مناطق پاییندست مانند مایور ویهار، یامونا بازار و یامونا خدر زیر آب رفتند. تیمهای NDRF نیروهای واکنش سریع در بلایای طبیعتی تاکنون بیش از ۶۲۰ نفر را نجات دادهاند. عملیات جستوجوی ۱۱ ساعته در یامونا خدر نیز به نجات سه نفر انجامید.
آبگرفتگی خیابانهای اصلی، از کریشنا منون مارگ تا فیروز شاه کوتلا، ترافیک شهر را فلج کرده است. اداره هواشناسی هند پیشبینی بارشهای بیشتر و هشدار قرمز برای بخشهایی از هاریانا و ایالتهای همجوار صادر کرده است. در ایالت همسایه یعنی پنجاب نیز سیل مرگبار تاکنون جان ۳۷ نفر را گرفته و خسارت سنگینی به مزارع وارد کرده است؛ بحرانی که مسئولان ایالت آن را بدترین سیل از سال ۱۹۸۸ میدانند.