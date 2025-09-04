به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کنسرت ملی «آرتین رسانه» به سرپرستی بابک رحیمی و رهبری ارکستر محمدحسین محمدابراهیم‌زاده، با اجرای قطعاتی ماندگار از بزرگان موسیقی ایران، شبی خاطره‌انگیز را در برج آزادی رقم زد.

این کنسرت با تنظیم‌های تازه، قطعاتی، چون «بهشت یاد»، «هوای گریه»، «خاک مهرآیین»، «پیک سحری» و «هزار دستان» را به گوش مخاطبان رساند. اجرای این قطعات با صدای نوجوانان، شور و حالی خاص به برنامه بخشید و مورد استقبال گسترده قرار گرفت.



