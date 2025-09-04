اجرای کنسرت ملی آرتین رسانه در برج آزادی
کنسرت ملی آرتین رسانه، قطعاتی از بزرگان موسیقی ایران را در برج آزادی اجرا کرد.
کنسرت ملی «آرتین رسانه» به سرپرستی بابک رحیمی و رهبری ارکستر محمدحسین محمدابراهیمزاده، با اجرای قطعاتی ماندگار از بزرگان موسیقی ایران، شبی خاطرهانگیز را در برج آزادی رقم زد.
این کنسرت با تنظیمهای تازه، قطعاتی، چون «بهشت یاد»، «هوای گریه»، «خاک مهرآیین»، «پیک سحری» و «هزار دستان» را به گوش مخاطبان رساند. اجرای این قطعات با صدای نوجوانان، شور و حالی خاص به برنامه بخشید و مورد استقبال گسترده قرار گرفت.