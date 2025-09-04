پخش زنده
امروز ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: محدودیت در رفت و آمدهای دریایی و بروز گرد و غبار در سواحل غربی و برخی جزایر نیز رخ میدهد.
وی افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها صورت گیرد.
مجتبی حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، ناپایداری جوی به صورت رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: از بعد از ظهر فردا، از سرعت باد کاسته میشود و از بعداز ظهر شنبه ۱۵ شهریور با تغییر جهت جریانات سرعت باد به شمال غربی در مناطق دریایی استان، دریا متلاطم پیش بینی میشود.
وی افزود: با ماندگاری رطوبت نسبی هوا، دما نوسان ۱ تا ۲ درجهای دارد.