به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان آران و بیدگل در آیین افتتاح این طرح با حضور علی دارابی معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گفت: بهره برداری از این اقامتگاه، با ۷۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری، گامی مهم در راستای ایجاد اشتغال، جذب گردشگر و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان است.

علی‌محمد یوسفیان افزود: این اقامتگاه بوم‌گردی با مساحت ۴۱۰ متر مربع و زیربنای ۲۸۰ متر مربع، ظرفیت پذیرایی از ۳۰ نفر را دارد و با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴ نفر، نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.

همچنین قائم‌مقام و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، در آیین غبارروبی و شستشوی آستان امامزاده هلال بن علی (ع) با گلاب ناب حضور یافت و سپس با آرمان‌های شهدای آرمیده در گلزار شهدای این آستان تجدید بیعت کرد.

علی دارابی، همچنین در بازدید از مرکز رسانه‌ای حرم مطهر با اشاره به جایگاه مذهبی و تاریخی این آستان، تأکید کرد؛ امامزادگان و اماکن مذهبی علاوه بر ارزش‌های دینی، نقشی مهم در هویت فرهنگی و توسعه گردشگری مذهبی کشور دارند.

وی افزود: آستان امامزاده محمد هلال (ع) به‌عنوان یکی از قطب‌های زیارتی استان اصفهان، می‌تواند با برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری، مقصدی مهم برای زائران داخلی و گردشگران بین‌المللی باشد.