به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست مشترک با مسئولان شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه فیبرنوری در استان اظهار داشت: برنامه‌ریزی صحیح و اجرای شبکه فیبرنوری، سهم اشتغال مردم استان را در بخش خدمات ارتقا می‌بخشد و ضامن رضایتمندی مردم خواهد بود.

وی با بیان اینکه نگاه دولت وفاق ملی به جلب رضایتمندی مردمی است، افزود: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحقق رضایتمندی عمومی، ارتقای سطح خدماتِ توسط دستگاه‌های اجرایی است که توسعه زیرساخت‌ها و شبکه ارتباطی و دولت الکترونیک زمینه ساز آن است.

استاندار بوشهر با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان اضافه کرد: شرایط استان بوشهر برای توسعه بخش خدمات مناسب است و زمینه برای تقویت فیبرنوری و زیرساخت‌های ارتباطی فراهم است.

زارع گفت: انتظار داریم طرح تقویت شبکه فیبرنوری در استان بوشهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود. فصل پاییز و زمستان زمان مناسبی برای اجرای این طرح است و با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان، امکان فعالیت‌های عمرانی با حداقل وقفه فراهم خواهد بود.