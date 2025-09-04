پخش زنده
۳۱ دانش آموز خراسان جنوبی در کنکور سراسری موفق به کسب رتبههای زیر ۱۰۰ کشوری و منطقهای شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: بر اساس اطلاعات اولیه و خوداظهاری دانشآموزان، تاکنون ۱۴ نفر از داوطلبان استان موفق به کسب رتبههای زیر ۱۰۰ کشوری شدهاند.
مهدی مرتضوی افزود: از این تعداد، ۹ نفر از شهرستان بیرجند در رشتههای علوم انسانی، ریاضی فیزیک، هنر و زبان، ۳ نفر از شهرستان فردوس در رشتههای علوم تجربی و ریاضی فیزیک و ۲ نفر از شهرستان بشرویه در رشتههای علوم تجربی و زبان حائز رتبه برتر شدهاند.
وی گفت: همچنین ۱۷ نفر از دانشآموزان استان موفق به کسب رتبههای زیر ۱۰۰ منطقهای شدهاند که شامل ۷ نفر از شهرستان فردوس، ۳ نفر از شهرستان طبس و ۷ نفر از شهرستان قائنات هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی خراسان جنوبی افزود: این استان همواره بهعنوان یکی از کانونهای مهم تربیت اندیشمندان و فرهیختگان در کشور شناخته شده است و موفقیتهای امروز نیز امتداد همان میراث فرهنگی و علمی غنی است.
مرتضوی گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی در امتحانات نهایی جزو دو استان برتر کشور از نظر معدل دانشآموزان بوده است، امیدواریم با برنامهریزیهای هدفمند در سالهای آینده بتوانیم جایگاه بهتری در کنکور سراسری کسب کنیم.
وی افزود: آمار اعلامشده بر اساس خوداظهاری دانشآموزان جمعآوری شده و هنوز به صورت رسمی از سوی سازمان سنجش کشور منتشر نشده است و با اعلام نتایج نهایی، پیشبینی میشود تعداد رتبههای برتر استان افزایش یابد.