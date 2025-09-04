پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب زرند گفت : به مناسبت آغاز ولایت حضرت ولیعصر(عج) ۱۲ زندانی با تبرک پرچم جمکران آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،«رضا یعقوبی»، دادستان عمومی و انقلاب زرند، افزود:این آزادی نتیجه همکاری دادستانی، مجموعه زندان و انجمن حمایت از زندانیان و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کمک خیرین بود.
وی گفت به گونهای که دو نفر از محکومان با کمک مالی انجمن و پرداخت بدهی ۱۳ میلیارد ریالی آزاد شدند و ۱۰ نفر دیگر نیز با استفاده از ارفاقات قانونی و تسهیلات قضایی از زندان خارج شدند.
یعقوبی با اشاره به سیاستهای حمایتی قوه قضاییه برای بازاجتماعی کردن زندانیان تأکید کرد:کمک به آزادی زندانیان غیرعمد و کمخطر، علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، موجب آرامش خانوادهها و بازگشت امید به زندگی آنان میشود.