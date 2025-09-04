مراکز اهدای خون خواجو، خوانسار و گلپایگان امروز پنج شنبه سیزدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: مراکز اهدای خون خواجو اصفهان، خوانسار و گلپایگان امروز از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ آماده خون گیری وخدمت رسانی به اهداکنندگان است.

کیان دهراب پور افزود: شهروندان برای کمک به درمان بیماران نیازمند خون بستری در مراکز درمانی به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند و یاری رسان کمک به درمان بیماران باشند.

وی گفت: ذخیره کنونی خون استان اصفهان دو هزار و ۶۶۱ واحد معادل ۶.۵۴ روز است که حداقل استاندارد ذخیره خون به‌روز، هشت روز است.