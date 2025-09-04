

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: برخورد خودروی سواری با تیر برق روبروی پمپ بنزین منصوری، حدفاصل نجف‌آباد تلخسرو، در شهر یاسوج باعث شکستن و سقوط پایه برق شد.

عبدلی افزود: این حادثه منجر خاموشی اضطراری ۲۵ دقیقه‌ای در مناطق تلخسرو شمالی، خیابان دکتر حسابی و مصلی شد؛ که با انتقال بار و مانور، شبکه برق دار و در حالت پایدار قرار دارد.

وی ادامه داد: نیرو‌های اجرایی و اتفاقات برق بویراحمد با حضور در محل حادثه، تیر سقوط کرده را جابجا و تیر برق جدید نصب کردند.