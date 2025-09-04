برخورد خودروی سواری با تیر برق در شهر یاسوج
برخورد خودروی سواری با تیر برق در شهر یاسوج باعث شکستن و سقوط پایه برق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: برخورد خودروی سواری با تیر برق روبروی پمپ بنزین منصوری، حدفاصل نجفآباد تلخسرو، در شهر یاسوج باعث شکستن و سقوط پایه برق شد.
عبدلی افزود: این حادثه منجر خاموشی اضطراری ۲۵ دقیقهای در مناطق تلخسرو شمالی، خیابان دکتر حسابی و مصلی شد؛ که با انتقال بار و مانور، شبکه برق دار و در حالت پایدار قرار دارد.
وی ادامه داد: نیروهای اجرایی و اتفاقات برق بویراحمد با حضور در محل حادثه، تیر سقوط کرده را جابجا و تیر برق جدید نصب کردند.
شهروندان میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکل اعم از مشکلات در شبکه داخلی و یا شبکه توزیع برق، با سامانه مرکز اتفاقات برق استان ۱۲۱ تماس بگیرند.
