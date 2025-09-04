چهارمین دوره مسابقه استعداد برتر در شهرستان ملایر و دومین دوره آن با حضور ۲۵ گروه از سراسر کشور در کهن شهر سامن آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار سامن گفت: این دوره از مسابقات استعداد برتر از شنبه هفته جاری در آمفی‌تئاتر رو باز تپه مصلی شهر شامن آغاز شده و طی ۱۱ شب متوالی ادامه دارد.

شهاب‌الدین تقوی افزود: چهارمین دوره آن در شهرستان ملایر و دومین دوره در شهر سامن هم اکنون در حال برگزاری است که این دوره از مسابقات میزبان استعدادهای هنری از سراسر کشور هستیم.

او با بیان اینکه با هماهنگی شورای شهر برای دومین سال پیاپی میزبان این برنامه هستیم و ۱۱ شب اجرا داریم، تأکید کرد: بیش از ۲ هزار نفر در فراخوان این مسابقه شرکت کردند که پس از داوری ۲۵ گروه از نقاط مختلف کشور که ترکیبی از استعدادهای گوناگون هستند، انتخاب شدند.

شهردار سامن تصریح کرد: تعدادی به مرحله نیمه‌نهایی و تعدادی به مرحله نهایی راه خواهند یافت و در شب فینال برنده معرفی و جوایز اهدا خواهد شد.

تقوی با اشاره به آغاز فرآیند از اسفندماه، افزود: پنج شرکت‌کننده از شهرستان ملایر نیز در رشته‌های موسیقی، دوبله، مونولوگ، پهلوانی و نقالی در این مسابقه حضور دارند.