به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای ترافیک استان تهران بر ضرورت هوشمندسازی مدیریت ترافیک و ساماندهی موتورسیکلت‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی پایتخت تأکید کرد و با اشاره به جمعیت بالای استان تهران و حجم تردد روزانه در این کلان‌شهر، اظهار داشت: مدیریت ترافیک تهران با روش‌های سنتی و عوامل انسانی امکان‌پذیر نیست و باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.

استاندار تهران با استناد به آمار ارائه‌شده توسط فرمانده پلیس راهور، اعلام کرد: برای ثبت تخلفات رانندگی در تهران به ۱۰ هزار سامانه ثبت تخلف دیگر نیاز است.

وی افزود: حضور فیزیکی پلیس در نقاط مرکزی شهر بازدارندگی بالایی دارد، اما به دلیل کمبود تجهیزات و زیرساخت‌ها، این حضور کافی نیست. باید تلاش کنیم تا با تقویت زیرساخت‌ها، بازدارندگی لازم را ایجاد کنیم.

زنجیره اعمال قانون و وصول جریمه باید اصلاح شود

معتمدیان همچنین به موضوع اعمال قانون و ارسال پیامک‌های تخلف اشاره کرد و گفت: روزانه بیش از ۴۰۰ هزار خودرو در مناطق ممنوعه و طرح ترافیک تردد می‌کنند، اما پیامک‌های ارسالی به دلیل تاخیر در ارسال نقش بازدارندگی ندارند، زیرا زنجیره اعمال قانون، وصول جریمه و تخصیص منابع به‌درستی اجرا نمی‌شود. این زنجیره معیوب باید اصلاح شود

موتورسیکلت‌ها از چالش‌های اصلی شهر تهران هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل موتورسیکلت‌ها در تهران پرداخت و اظهار داشت: موتورسیکلت‌ها یکی از چالش‌های اصلی شهر تهران هستند که از ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی قابل بررسی‌اند.

معتمدیان گفت: ۱۴ درصد از آلایندگی شهر ناشی از این وسایل نقلیه است. هر موتورسیکلت به‌طور متوسط معادل چهار خودرو آلایندگی تولید می‌کند.

استاندار تهران با اشاره به گفت‌وگوی اخیر خود با رئیس‌جمهور در خصوص هوشمندسازی ترافیک تهران، از بومی‌سازی مدلی مشابه سیستم‌های هوشمند ترافیک در سایر کشور‌ها خبر داد و گفت: این مدل به‌صورت مفصل با رئیس‌جمهور مطرح شده و تاکید بر آن است که این مدل در تهران اجرایی شود.

مناطق پرتردد از موتورسیکلت‌های متخلف پاکسازی شود

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای جابجایی ۲۰ هزار موتورسیکلت به‌عنوان بخشی از طرح ساماندهی خبر داد و افزود: جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط در وزارت نفت برای نهایی کردن این طرح برگزار خواهد شد.

معتمدیان با تأکید بر لزوم پاکسازی مناطق پرتردد از موتورسیکلت‌های متخلف، خواستار پیگیری دقیق آمار و اطلاع‌رسانی شفاف توسط دستگاه‌های مسئول شد.

وی همچنین به مشکلات زیرساختی پلیس راهور پایتخت اشاره کرد و گفت: استان تهران با وجود اهمیت ویژه‌ای که دارد، از نظر زیرساخت‌های پلیس راه به ارتقا نیازمند است و وظیفه قانونی، ایجاب می‌کند که در این زمینه قدم‌های مؤثری برداریم.

دلایل افزایش احتمالی تصادفات و تلفات مشخص شود

استاندار تهران از دستگاه‌های مسئول خواست تا گزارش عملکرد شش‌ماهه خود را در راستای اجرای وظایف قانونی ارائه دهند و تأکید کرد: در جلسه بعدی، باید وضعیت تهران در مقایسه با استاندارد‌های کشوری بررسی و دلایل افزایش احتمالی تصادفات و تلفات مشخص شود.

وی همچنین از ارائه ۲۰ پیشنهاد کارشناسی برای تکمیل پروژه‌های ترافیکی خبر داد و خواستار استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای تسریع در اجرای این طرح‌ها شد.

در پایان، معتمدیان با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های ملی و استانی، از برگزاری جلسه‌ای اختصاصی با حضور پلیس و سایر دستگاه‌ها برای رفع مشکلات ارتباطی و تأمین تجهیزات خبر داد و گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات استانی و همکاری دستگاه‌ها، بتوانیم گام‌های مؤثری در حل مشکلات ترافیکی تهران برداریم.