واژگونی پژوپارس در جاده نی ریز به بختگان، ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پژوپارس در کیلومتر ۱۵ جاده نی‌ریز به بختگان روستای علی آباد نجاتگران هلال‌احمر نی‌ریز، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند

مهدی عبادی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه کمک‌های اولیه برای ۲ مصدوم حادثه انجام دادند و سپس به بیمارستان منتقل کردند.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز بیان کرد: همچنین ۲ فوتی که کودکان سه و پنج ساله بودند به عوامل انتظامی تحویل دادند.