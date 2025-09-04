پخش زنده
مقدمات ثبت جهانی ۳۶ مسجد تاریخی از نقاط مختلف ایران فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: پرونده ۳۶ مسجد تاریخی از نقاط مختلف ایران در حال آمادهسازی برای ارسال به یونسکو است.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دیشب در آیین یادمان روز جهانی مسجد در مسجد آقابزرگ کاشان گفت: باتوجهبه جایگاه تاریخی و فرهنگی مسجد آقابزرگ کاشان، این اثر ارزشمند در صدر پروندههای در دست اقدام برای ثبت جهانی قرار دارد.
علی دارابی افزود: ثبت جهانی آثار تاریخی، مطالبهای ملی است که مردم ایران با جدیت آن را دنبال میکنند و ثبت جهانی این اثر، آن را از مالکیت محلی خارج کرده و به میراث بشری تبدیل میکند.
وی ادامه داد: مسجد آقابزرگ با پیشینه تاریخی ارزشمند خود، نهتنها نماد دیانت و معماری ایرانیاسلامی است، بلکه ظرفیت بالایی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به جامعه جهانی دارد.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ثبت بیستونهمین اثر ایران در فهرست جهانی یونسکو در سال جاری، گفت: محوطه پیش از تاریخ خرمآباد با قدمت ۶۳ هزار سال، قدیمیترین اثر ثبتشده در یونسکو تاکنون است که ردپای انسانهای هوشمند مهاجر از آفریقا به آسیا و اروپا را نشان میدهد.
وی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از میراثفرهنگی تاکید کرد: تاکنون هیچیک از آثار ثبتشده ایران در فهرست جهانی در معرض خطر قرار نگرفتهاند؛ این نشاندهنده نهضت مردمی حفاظت از میراثفرهنگی در کشور است.
علی دارابی از برنامهریزی برای ثبت جهانی هنر آیینهکاری در معماری ایرانی در ماههای آینده خبر داد و افزود: با همکاری مجلس شورای اسلامی، دولت و نهادهای مرتبط، امیدواریم آثار بیشتری از استانهای اصفهان و کاشان در فهرست جهانی یونسکو قرار گیرند.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه تاریخی و انقلابی کاشان، این شهر را دارالمؤمنین خواند و تصریح کرد: کاشان همواره در دیانت، مبارزه و فرهنگ پیشتاز بوده و آثار تاریخی آن شایسته معرفی در سطح جهانی هستند.
وی با اشاره به وضعیت اراضی محوطه باستانی سیلک در کاشان، از پیگیری جدی وزارت میراثفرهنگی برای رفع مشکلات این منطقه خبر داد و گفت: اراضی سیلک از مهمترین محوطههای باستانی ایران هستند که نیازمند حفاظت و تعیین تکلیف حقوقیاند.
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری افزود: در راستای حفظ این اراضی مکاتبهای با وزیر راه و شهرسازی محقق شده و امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط، این مشکل در آیندهای نزدیک مرتفع شود و بهعنوان یکی از گنجینههای تاریخی ایران، باید بادقت و حساسیت ویژه موردتوجه قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان هم در این مراسم گفت: مسجد آقابزرگ یکی از شاخصترین بناهای مذهبی ایران است که با معماری منحصربهفرد خود، لقب «عروس خاورمیانه» را به دست آورده و نامزد ثبت جهانی قرار دارد.
امیر کرمزاده، ۶ مسجد از استان اصفهان را نامزد ثبت جهانی معرفی کرد و افزود: این مساجد از دورههای مختلف تاریخی از صفویه تا قاجار ساخته شدهاند و جلوهای از شکوه معماری ایرانیـاسلامی را به نمایش گذاشتهاند.
وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ این آثار ارزشمند تاکید کرد: تاکنون بسیاری از این بناها بدون حمایتهای رسمی و تنها باهمت و غیرت مردم نگهداری شدهاند. این فرهنگ حفاظت مردمی باید تقویت شود تا بتوانیم اصالت معماری مساجد ایرانی را حفظ کرده و در طراحی شهری نیز از آن بهرهمند شویم.