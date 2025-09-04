به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار معروفی معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین سپاه پاسداران به همراه سردار حسینی جانشین سپاه پاسداران گلستان، سرهنگ اصحابی فرمانده سپاه شهرستان کردکوی با حضور در منزل شهید سردار مازندرانی یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.

سردار معروفی در این دیدار ضمن گرامی داشت و یاد خاطره شهدا بر ادامه راه شهدای عزیز تاکید کرد و گفت: همه موظف به انجام پیروی از فرمایشات و سفارشات شهدای گرانقدر هستیم و باید راه این عزیزان را ادامه دهیم و منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حمید مازندرانی فرمانده تیپ مردم پایه سپاه نینوای گلستان بود که در ۱۴ آبان ۱۴۰۳ در حین رزمایش عملیات امنیتی در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان دچار سانحه شد و به همراه خلبان سرهنگ پاسدار حامد جندقی به شهادت رسید.