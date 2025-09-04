به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عممومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد: با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استان‌ها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ می‌شود، جداول خاموشی‌ها نیز روزانه تنظیم و در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بارگذاری می‌شود.

در گروه‌هایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشی‌های بدون برنامه و اضطراری وجود دارد.

امروز به دلیل انجام تعمیرات پست فوق توزیع بهمئی، خاموشی چهار گروه با شماره (۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸) در جدول خاموشی ها، به صورت همزمان ساعت ۹ تا ۱۱ اعمال می‌شود.