پخش زنده
امروز: -
مرکز مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: همزمان با آغاز ثبت نام براساس سوابق تحصیلی کاردانی و کارشناسی و برای رفاه حال داوطلبان جدید ورود به دانشگاه، مرکز مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در مرکز شهر افتتاح شد.
ابرهیم رحیمی با اشاره به اینکه در مرکز مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته رایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رشتههای مختلف تحصیلی با آزمون و بدون آزمون به داوطلبان جدید و خانوادهها ارائه میشود، گفت: این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاورهای رایگان به داوطلبان ورود به دانشگاه، با حضور استادان مجرب در رشتههای مختلف تحصیلی آغاز به کار کرد.
وی یادآور شد: مشاوران مستقر دراین مرکز با ارائه خدمات مشاورهای صحیح به داوطلبان جدید ورود به دانشگاه میتوانند نقش موثری در آینده شغلی جوانان جویای علم داشته باشند؛ و ارتقای سطح آگاهی و آمادگی داوطلبان نسبت به فرآیندهای انتخاب آگاهانه، بهبود سطح عملکرد تحصیلی و انتخاب رشته با رویکرد هدفمند و علمی، معرفی مسیرهای ورودی به دانشگاه آزاد شهرکرد و اصول انتخاب رشته متناسب با توانمندیها و علاقهها، تحلیل و تفسیر کارنامههای آزمونهای مختلف (کنکور، ارزشیابیهای داخلی، آزمونهای آزمایشی) و ارائه راهکارهای بهبود را از جمله اهداف راه اندازی این مرکز عنوان کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد افزود: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با دارا بودن آزمایشگاهها، کارگاههای مجهز و پیشرفته، شرکتهای دانش بنیان، مزرعه آموزشی و تحقیقاتی، کلینیکهای تخصصی دام کوچک و بزرگ، کتابخانههای پیشرفته، سالنهای ورزشی و چند منظوره، فضای آموزشی مناسب، امکان انتقالی و مهمانی در دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، برخورداری از تخفیفهای دانشجویی مطابق آییننامههای موجود، اعطای تسهیلات و وامهای کوتاه مدت، بلند مدت و بعد از فراغت از تحصیل به دانشجویان در مقاطع مختلف، برخورداری از مجهزترین خوابگاههای ملکی دانشجویی خواهران و برادران و داشتن اعضای هیئت علمی باسابقه و نخبه به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و بزرگترین مرکز آموزشی در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.
وی افزود: داوطلبان جدید ورودی مهرماه ۱۴۰۴ میتوانند برای مشاوره تحصیلی رایگان همه روزه به جزء ایام تعطیل صبحها از ساعت ۸ تا ۱۴ و بعدازظهرها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ به مرکز مشاوره تحصیلی، واقع در بلوار آیت الله کاشانی شهرکرد، نبش کوچه ۴۴ مراجعه کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: هم اکنون حدود ۹ هزار دانشجو در ۷۵ رشته کارشناسی ارشد و دکتری و ۱۵۵ رشته در مقطع کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته تحصیل میکنند.
رحیمی در پایان با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد دارای رشتههای متنوع بر اساس سوابق تحصیلی است، گفت: داوطلبان جدید بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته میتوانند پس از مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته دلخواه خود با مراجعه به سایت www.azmoon.org ثبت نام کنند.
مراسم افتتاحیه مرکز مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با حضور هیأت رئیسه، روسای دانشکدهها، مدیران گروههای آموزشی و جمعی از مدیران، کارکنان و دانشجویان فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.