یک کارشناس حوزه کتاب با اشاره به کتاب بچه‌های نامنظم منظم گفت: این اثر تنها روایت یک جریان تاریخی نیست، بلکه دریچه‌ای برای بازاندیشی در علم مدیریت و پیوند نسل‌هاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، یحیی نیازی نویسنده و کارشناس منتقد در مراسم رونمایی از کتاب بچه‌های نامنظم منظم با تقدیر از نویسنده و دست‌اندرکاران کتاب، عنوان «بچه‌های نامنظم منظم» را انتخابی هوشمندانه دانست و تأکید کرد: روایت‌ها نشان می‌دهد که این مجموعه با وجود نام ظاهری، دقیق‌ترین و منظم‌ترین ساختار را در میدان جنگ دنبال می‌کرد و از بروکراسی‌های دست‌وپاگیر عبور می‌نمود.

نیازی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی شهید چمران افزود: آنچه امروز در علم مدیریت با عنوان «مدیریت اقتضایی» یا «مدیریت استعدادها» مطرح می‌شود، شهید چمران در میدان عمل به‌کار گرفت و نمونه عملی آن در لبنان، کردستان، پاوه و جنوب ایران آشکار شد.

وی کتاب «بچه‌های نامنظم منظم» را اثری دانست که نه‌تنها روایت یک اتفاق و جریان است، بلکه پرسش‌های تازه‌ای برای مخاطب ایجاد می‌کند و به‌عنوان نقطه آغاز تفکر و خلاقیت عمل می‌نماید. نیازی افزود:، چنین روایت‌هایی می‌تواند ارتباط میان‌نسلی را تقویت کند و برای نسل جوانِ پرسشگر باورپذیرتر باشد.

این نویسنده همچنین با بیان خاطراتی از همراهان ستاد جنگ‌های نامنظم گفت: روایت جمعیِ اعضای این ستاد می‌تواند زوایای پنهان بسیاری از آن دوران را روشن کند و بر ارزش تاریخی و ماندگاری اثر بیفزاید.