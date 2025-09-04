به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این نشست آقای سالاری بازرس کل استان گفت از 70نوع مواد معدنی در کشور 42نوع در استان کرمان وجود دارد و 130میلیون تن استخراج ماده معدنی دراستان می طلبد که نگاه ویژه ای به استان شود.

وی در این دیدار خواستار ایجاد دفتر منطقه‌ای برای پیگیری معادن،انتقال حساب های معادن به استان کرمان جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره تولید برای ایجاد اشتغال پایدار. و توسعه استان شد

همچنین امرایی مدیر عامل گهر زمین در نشست قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید مدیرعامل جدید شرکت صنعتی معدنی گوهر زمین از بهره برداری پروژه آهن اسفنجی بردسیر تا پایان سال خبر دا.

چندی قبل اقای امرایی در حکمی مدیر عامل جدید شرکت صنعتی و معدنی گهر زمین شد.



